Chantilly, le rocher des Trésors, un spectacle inoubliable avec France Bleu Picardie

Du 17 au 20 septembre, le château de Chantilly accueille un spectacle inédit de vidéo mapping et de feux d'artifice. Pour célébrer les 350 ans de la fête de Vatel, le son et lumière raconte l'histoire du château de Chantilly.

France Bleu Picardie est partenaire de cet événement inoubliable : l'anniversaire de la "fête de Vatel". Au XVIIème siècle, François Vatel est d'abord au service du surintendant Nicolas Fouquet. Vous vous rappelez que celui-ci avait invité le roi Louis XIV et toute sa cour à l’inauguration de Vaux-le-Vicomte. Or, c'est François Vatel qui a organisé cette fête trop somptueuse pour Louis XIV à la suite de laquelle Nicolas Fouquet fut arrêté et renvoyé.

Des années plus tard, François Vatel fut engagé par le prince de Condé, pour son château de Chantilly. C'est là qu'en 1671, le prince de Condé invite le roi Soleil et la cour de Versailles à une fête de trois jours et trois nuits, préparée par François Vatel. Le deuxième jour, alors qu'il ne voit pas arriver sa commande de poissons, François Vatel se suicide. Il entre ainsi dans la légende.

En hommage à ce personnage exceptionnel, le château de Chantilly vous propose un spectacle à couper le souffle. De la musique, des chevaux de lumière, des chorégraphies, des images monumentales, des feux d’artifice pour raconter l'histoire du château jusqu'à cette fameuse fête.

France Bleu Picardie vous invite au château de Chantilly

France Bleu Picardie est partenaire de ce spectacle unique au monde. En écoutant la radio, vous pourrez gagner des places assises pour chaque représentation les 17,18, 19 et 20 septembre et des places pour le spectacle et le cocktail du lundi 20 septembre.

Des émissions à écouter :

« Côté saveurs » avec Guy KRENZER, double MOF et directeur de la création Lenôtre lundi 20 Septembre à partir de 10h

avec double MOF et directeur de la création Lenôtre lundi 20 Septembre à partir de 10h Clarence FABRI en direct du château de Chantilly le lundi 20 Septembre entre 16h et 18h

en direct du le lundi 20 Septembre entre « Côté saveurs » avec Alexandre GAUTHIER, chef de « La grenouillère » à Montreuil sur Mer et récompensé par Gault&Millau.