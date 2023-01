Chantons les années 80 pour inviter en direct Ludovic et Valérie au spectacle à Quimper

La soirée Années 80 se déroulera le 2 février au Pavillon de Quimper pour le bénéfice de l' association 1001 Petits Princes .

Soirée Totalement 80 pour l'association 1001 Petits Princes - association 1001 Petits Princes

Totalement 80 ! C’est le 4 février 2023 au Pavillon de Quimper, pour un concert caritatif 100 % live avec Mille et un Petit Princes. Flash-back années 80 ! Envie de danser et de chanter au rythme des années 80 ? Prêt pour 2h30 de folie ? Retrouvez sur scène Partenaire Particulier, Début de Soirée (Sacha), Raft, Léopold Nord et Vous, Pauline Ester, Jakie Quartz, Alain Llorca (Gold), avec la participation exceptionnelle de Plastic Bertrand, accompagnés de leurs musiciens et choristes.