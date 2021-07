100% icaunais, une chaîne d'invités tous plus passionnants les uns que les autres : le premier invité nous indique qui il souhaite que nous invitions, et ainsi de suite !

Cirque, théâtre de rue, performances et arts plastiques au programme à Montréal ce WE

Cille Lansade nous raconte l'origine du festival Les Rencontres de Monthelon, et nous explique ce qui s'y passe pour cette 16ème édition, du 29 au 31 juillet, entre cirque, théâtre de rue, danse, arts plastiques…

Les dix-septièmes Utopies Festivales, auront lieu les 6, 7 et 8 août 2021 à Pisy - J-B Allardi

Jean-Bernard Allardi nous présente les dix-septièmes Utopies Festivales, un festival de musiques qui sort des sentiers battus, entre musique contemporaine et musiques du monde.

Les canards d'Ange ly, en plein air aux portes du Morvan - Ange-ly

Adeline Hivert et son mari son producteurs de canards à Angely, et aussi de viande de bœuf, le tout transformé sur place dans leur laboratoire. Et on peut aussi se régaler sur place tous les dimanches à partir de 16h, le programme est sur la page Facebook de la ferme.

Régis Bourgine est Maître-Caviste depuis l'an dernier - Caves de la Halle

Régis Bourgine tient les Caves de la Halle à Avallon, dans le souci de proposer des vins d'appellation Bourgogne produits dans l'Yonne, dont le vin de Vézelay.