Clisson : déception générale après l’annulation du Hellfest

"Face aux incertitudes de la situation sanitaire à venir et aux dernières réglementations gouvernementales pour les festivals, nous sommes contraints d’annuler l’édition 2021 du Hellfest". Les organisateurs du festival de Clisson ont annoncé leur décision dans un communiqué, publié ce vendredi. Le Hellfest, créé en 2012, c'est un des plus gros festivals d'Europe, il a accueilli 180.000 personnes en trois jours en 2019.

A Clisson, l'événement est devenu un moment très attendu et apprécié, alors, ce vendredi, c’est la déception pour beaucoup d’habitants : « j’aimais bien voir tous ces gens, moi », glisse un dame venue faire son marché. Un autre passant reconnait lui aussi que c’est dommage, mais estime qu’il fallait s’y attendre : « ça fait un an qu’on est dans un tunnel dont on ne voit pas le bout ». Romain, lui aussi, se dit déçu. Il fait partie des nombreux bénévoles, ce qui lui a permis de faire des rencontres : « on apprend à parler avec des gens apparemment très différents, c’est super intéressant ».

Ce qui est frappant, c’est qu’au fil des années, à Clisson, l'image des « métaleux » aux cheveux longs et réputés buveurs de bière a changé. Edwige, 72 ans, s’en est rendue compte, elle est même devenue une vraie fan du festival : « j’y vais tous les ans. Je n’ai pas l’âge, mais bon, j’ai toujours aimé le rock, et avec le Hellfest, j’ai appris à aimer certains morceaux et certains groupes. C’est génial, les gens sont super. Polis, corrects, y a jamais de débordements".

Il y a aussi l'aspect économique. Pour les commerçants, le Hellfest, c'est une aubaine, dit Rabia, qui tient un kebab dans le centre-ville : « le nombre de clients qu’on recevait pendant le Hellfest, c’est très important. Enorme, même pour nous ».

Mais s'il y a un autre point qui fait l'unanimité, c'est bien qu'il est préférable d'annuler purement et simplement. Organiser ce festival avec un maximum de 5.000 personnes par spectacle, pour les habitants de Clisson, ça n’aurait aucun sens.