France Bleu Bourgogne tape l'incruste : L'Ours Pompon de Dijon contre le Lion de Belfort

La grande battle des départements

Tous les jeudis, une partie de l'équipe de France Bleu Bourgogne vous donne rendez-vous en direct sur le Facebook de France Bleu Bourgogne, depuis leur salon, pour taper l'incruste dans une région de France.

Comme on ne peut pas trop bouger, on le fait virtuellement et avec la bonne humeur.

Vous faîtes parti de la team puisque vous pouvez commenter en direct et on vous lit.

Côte-d'Or VS Territoire de Belfort

Ce jeudi 7 mai, on tape l'incruste chez Stephane Veaux, animateur à France Bleu Belfort Montbéliard. Il va devoir défendre sa région contre une équipe cote-d'orienne chauvine à fond !

Le Lion de Belfort -

