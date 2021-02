Comédiens et artistes de rue manifestent en spectacle à Strasbourg

Ils veulent revenir sur le devant de la scène malgré l'épidémie de coronavirus. Une dizaine de compagnies de comédiens et d'artistes de rue ont ressorti costumes et paillettes pour animer le quai des bateliers à Strasbourg ce samedi 27 février. Une manifestation formée d'une multitude de spectacles en plein air pour mettre en avant le monde de la culture et ses acteurs.

"Montrer qu'on existe"

"Comme on a plus le droit de faire des spectacles dans des salles, on investit la rue pour montrer qu'on existe", justifie Gaël Chaillat, de la compagnie Des châteaux en l'air. Le comédien et dramaturge n'est pas remonté sur scène depuis quasiment un an. "On a perdu entre 30 et 40% de ce qu'on gagnait habituellement, le chômage ne suffit pas et puis psychologiquement : c'est dur, on a aucune perspective."

Ouvrir les salles

En plus des artistes, des membres de l'organisation de la manifestation circulent le long du quai pour aiguiller les passants. Chacun des spectacles attirent une centaine de spectateurs. La manifestation à Strasbourg est une sorte de pied de nez au gouvernement et ses mesures sanitaires. "Quelle est la différence entre un métro bondé et une salle de spectacle avec un siège sur deux vides ?", interroge Morgane Enderlin, l'organisatrice de l’événement et directrice de la compagnie Toc-toc, là c'est rempli de monde, dont je demande une chose : ouvrez nous nos salles."

Plusieurs spectacles organisés le long du quai des bateliers à Strasbourg. © Radio France - Julien Penot

Pour le moment la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot a évoqué des festivals assis, limités à 5.000 personnes. Des expérimentations annoncées pour mars et avril afin de trouver un modèle permettant la réouverture des lieux de spectacle malgré l'épidémie.