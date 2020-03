Confinement : le comédien Montpelliérain Pascal Miralles lance une mini-série web

Une création originale et artisanale

En cette période de confinement, Pascal Miralles le comédien Montpelliérain de la série Un si grand soleil, bouillonne d’idées. Il vient de produire #jiraidormirchezmoi, une mini-série réalisée entre son salon et sa cuisine.

Pascal Miralles s'amuse à produire tous les jours, une vidéo qu'il poste sur Instagram et sur sa page Facebook. Un format très court de 30 secondes scénarisé. Un épisode quotidien pour rire de ce qui nous confine.

Je ne me prends pas au sérieux ! Cette mini-série, c'est un moment de partage avec ma chérie Laura Gonthier

Plus, plus, plus

Les Planqués, une autre série réalisée en 2012 et écrite à cinq mains avec Jean Chris, Christian Fabrice, Kevin Bourges, Céline Davitti et Pascal Miralles. 30 épisodes sont à découvrir sur sa page Facebook. Avec un épisode tous les matins.

Du théâtre dans votre canapé

Frustré de ne pas jouer au Kawa théâtre de Montpellier et d'abandonner une tournée de près de 22 dates, l'homme de théâtre met en ligne le premier spectacle de sa compagnie : After Work, une comédie sociale mise en scène par Pascal Légitimus. C'est un huit clos où un employé prend son PDG en otage. Mais c'est le patron qui gère la situation.

Le public pourra venir aller au théâtre de chez lui

After Work, avec Pascal Miralles et Jean-Noël Masson, samedi 21 mars à 21h00, la pièce est diffusée sur sa page Facebook.

Un si grand soleil à l'arrêt

Pour conserver le lien avec des fans de la série Un Si Grand Soleil, Pascal et sa complice Rebecca Truffaut (Stéphanie, la policière) prépare une série de vidéos, qu'ils vont allons tourner à distance et diffuser prochainement. A suivre.

Prochaine étape : TRAC

Un confinement pour affiner. Et peaufiner la naissance d'un nouvel incubateur d'artistes théâtre et cinéma, TRAC, va ouvrir ses portes à Castelnau-le-Lez, en septembre prochain. TRAC la future école de formation d'acteur de la maison Miralles, va s'adresser à tous les amateurs de 6 à 106 ans et aux comédiens professionnels, sur un cursus de deux ans. Une école basée sur des valeurs de joie, d'envie, d'engagement et d'exigence. L'art et la manière de transformer l'angoisse en richesse.