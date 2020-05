Confinement : le Festival de Thau met le cap sur l’automne

Tous les événements de plus de 5 000 personnes sont interdits jusqu'en septembre, déclaration d'Edouard Philippe, le Premier Ministre

Six mois de patience

La 30e édition du Festival de Thau était initialement programmée du 20 au 28 juillet 2020. On s'apprêtait à célébrer une édition spéciale anniversaire, préparée avec beaucoup d’enthousiasme, de travail et d’envie. Durant toutes ces semaines de crise sanitaire, les organisateurs ont espéré pouvoir maintenir l'édition aux dates prévues, au bord de cette belle lagune de Thau, en imaginant toutes les options. Face à l’incertitude qui domine et afin de se mettre en conformité avec les dispositions prises par le gouvernement, l'équipe de Thau vient de trancher, pas de Festival cet été, elle a fait le choix de reporter cette 30e édition à l'automne et quelques groupes seront programmés en juillet 2021.

Nous avons tous besoin de perspectives positives. La résistance doit maintenant laisser la place à la résilience

Ce 30e numéro à été pensé autrement, en proposant toute une partie de l’édition couplée avec les 9es Automnales du Festival de Thau, événement qui mêle rendez-vous musicaux et rendez-vous éco-citoyens et qui se déroule en novembre. Tout un programme sur 8 semaines va débuter le 2 octobre 2020, avec concerts, expositions, éco-dialogues, tables rondes, projections, randonnée artistique, stage de percussions, pour un Festival de Thau... en automne !

Pour patienter, voici les belles images, des concerts et des rencontres du millésime 2019 :