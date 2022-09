Confluence : un " rêve aquatique" pour fêter le centenaire

Vivez, le temps d'un instant, un "rêve aquatique"

"Confluence, c'est la résonnance des éléments, portée par la brillance des notes au service de l'émotion". Un siècle d'histoire retracé dans un spectacle inédit, regroupant nombre de talents. Un subtil mélange musical entre le célèbre jazzman André Manoukian, les chanteuses "Les Balkanes", et Dj Benak . Spectacle musical théâtralisé par la compagnie Ilotopie sur les eaux du lac. L'entrée est libre et sans réservation, prévoyez simplement de quoi vous installer sur l'herbe et sur la plage. Vous pouvez aussi, grâce à FBBM , tenter de gagner vos places VIP en participant aux jeux proposés tous les jours jusqu'à vendredi. Pour faciliter l'accès et la participation au spectacle, plusieurs solutions s'offrent à vous : informations d'accès.

Rendez-vous ce samedi 10 septembre, au site du Malsaucy

La plage du Malsaucy vous accueillera non seulement pour le plaisir des yeux, mais aussi pour celui de vos papilles. Un village gourmand prendra place de 17h30 à 21h00. Un espace restauration dédié aux produits régionaux de Bourgogne Franche comté, avec foodtruck, chapiteaux et places assises. Pour vous mettre en appétit et vous faire une petite idée de ce que vous pourrez déguster, cliquez ici .