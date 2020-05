Coronavirus : Les Nuits de Sologne n'illumineront pas le ciel de Lamotte-Beuvron cette année

C'est l'un des plus importants spectacles de la région Centre Val de Loire, les Nuits de Sologne, prévues le 5 septembre à Lamotte Beuvron sont reportées d'un an, à cause de l'épidémie de COVID-19. Impossible de prévoir une édition "allégée" sans menacer l'avenir de la manifestation.