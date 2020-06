Côté culture, comptez sur nous : Les Théâtres

à réécouter Côte culture, comptez sur nous 2ème partie

C'est à partir de 17h sur le site les théâtres.net que vous découvrirez l’ensemble des spectacles programmés à partir de la rentrée, à la fois au Grand Théâtre de Provence et au Jeu de Paume à Aix-en-Provence, au Théâtre du Gymnase et aux Bernardines à Marseille, avec le plaisir de retrouver sur scène acteurs, musiciens et danseurs.

Hervé Godard : bonjour Dominique Bluzet. Directeur des Théâtres, comment se présente cette nouvelle saison, dont l’annonce intervient après des mois d’arrêt dans les lieux culturels que vous dirigez ?

Dominique Bluzet : C’est une saison très étrange, on ne l’a jamais préparée comme ça, on ne l’a jamais présentée comme ça, c’est une saison pleine d’un désir de vie, d’ailleurs le programme s’appelle Vivre !, c’est une revendication forte d’être à la fois ancré sur le territoire et de passer un bon moment ensemble de se dire que ça va être joyeux avec nous, c’est très important.

Hervé Godard : sans tout dévoiler est ce que vous pouvez nous dire quelques grands axes de votre programmation ?

Dominique Bluzet : alors, il va y avoir 8 créations dont certaines qui vont être des événements de portée nationale comme la création du Roi Lear mis en scène par Georges Lavaudan avec Jacques weber qui sera crée au Gymnase et qui ira dans toute la France au théâtre de la ville à Paris, etc. Une création d’un texte de Jean-Claude Grumbert, auquel je tiens beaucoup et qui s’appelle : la plus précieuse des marchandises, c’est un petit texte qui avait reçu des tas de prix, Le lac des cygnes que va créer Angelin Preljocaj, un spectacle sur les fables de la fontaine, François Cervantes qui va faire son retour et on va accueillir le premier spectacle de la direction du ballet national de Marseille, qui s’appelle Room with a view, avec Rone aux platines, c’est un spectacle complètement déjanté et des tas d’acteurs que vous allez retrouver, Edouard Baer, Jacques Weber, Bernard Campan et Isabelle Carré qui n’avaient pas pu jouer « la dégustation » et qui reviennent cette année, mais aussi Barbara Hendricks et aussi l’orchestre national de France, Renaud Capuçon, il y a même Bollywood qui vient pour un spectacle de danse, et l'on va vraiment essayer de faire une très grande fête.

Rendez-vous ce soir à 17h sur les théâtre.net