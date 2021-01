Côté Culture, Comptez sur nous en Occitanie

Je suis né en 1989, les Enfoirés ont bercé mon enfance, je suis fier d'écrire cette chanson pour les Restos du Coeur. Slimane.

France Bleu, radio partenaire des Enfoirés, choisie par les bénévoles des Restos du Coeur, dévoile ce vendredi 8 janvier et tout le week-end en exclusivité la nouvelle chanson "Maintenant" écrite par Slimane avec Vitaa, Patrick Bruel, Vianney, Zazie, Florent Pagny, Patrick Fiori, Amir, Soprano, Nolwenn Leroy et Claudio Capéo. Du 13 au 17 janvier, sans public à Lyon, les Enfoirés enregistreront le concert 2021 de TF1 qui sera diffusée en mars. Souvenir du concert de Toulouse (vidéo ci-dessous).

On lui doit des spectacles musicaux comme Robin des Bois, Le Roi Soleil, Les 3 Mousquetaires ou Bernadette de Lourdes. Roberto Ciurléo, hommes de médias qu'on a vu notamment dans Popstars, est l'invité de l'émission "Côté Culture, Comptez sur Nous" ce vendredi entre 9h et 9h30 sur France Bleu Occitanie pour évoquer la comédie musicale « Je vais t’aimer ». Places VIP à gagner au Zénith de Toulouse le 4 décembre 2021. Jouez avec Alban Forlot au 05.34.43.31.31.

Sophie Jovillard présente "Ô la belle vie" dès dimanche à 12h55 sur France 3 Occitanie. Elle en parle à Alban Forlot dans "Côté Culture, comptez sur nous" sur France Bleu Occitanie.

A la télé aussi, l’Orchestre du Capitole se produit ce vendredi 8 janvier à 18h sur Mezzo et Medici.tv avec un programme autour de Schumann.

Samedi sur TF1, c’est Ninja Warrior. 4 millions 400 000 téléspectateurs samedi dernier pour le lancement. Un jeu qui inspire 2 tarnais : Dimitri et Nathan ont fait tout un spectacle comme les Ninjas Warriors dans une résidence de Labastide-Rouairoux. 2 athlètes de haut niveau très investis dans cet EHPAD. Bravo à eux. Et puis dans l’émission de télé, vous allez voir notamment un balmanais de 33 ans qui s’appelle Elisha Nokomovitz. Il est responsable de salle en restaurant et a profité du confinement pour faire un marathon de 42 km sur son balcon en un peu moins de 7 heures. Depuis, il a couru 36 marathons, dont 12 fois celui de Toulouse avec un record de 3h32. Christophe Beaugrand est interviewé par Patrice Gascoin dans Coulisses TV à 9h15 ce vendredi sur France Bleu Occitanie.

A Toulouse, un casting est organisé pour jouer aux côtés d’Audrey Fleurot et Arnaud Ducret. Le tournage est prévu dans un hôpital toulousain ce mois de janvier 2021, donc que vous soyez un homme ou une femme entre 18 et 80 ans, contactez la production de la série « Mensonges » de TF1.

Par ailleurs, ce samedi 9 janvier 2021 et dimanche dans le Gers, un clip vidéo sera tourné à Masseube. 8 personnes vont déambuler dans vos rues pour illustrer Mowgli dans la chanson "Child’s play". Matthieu Dubourg est le réalisateur.

Un artiste France Bleu, Pascal Obispo a décidé de se séparer de sa maison de disque et lance aujourd’hui « Obispo All Access ». C’est une application qui abrite quasiment tous ses albums et aussi des inédits audios et vidéos ajoutés chaque semaine. Il nous en parle dans le 9h/11h de France Bleu Occitanie.

Dimanche 10 janvier, en direct du centre de développement chorégraphique de Toulouse, un solo sur l’émancipation féminine sera retransmis sur la page Facebook « Place de la Danse » avec Timéo Vergès pendant 35 minutes à 16h.

Dans l'actu culturelle d'Occitanie, le Festival de la Télé de Luchon est reporté à mars. Il devait avoir lieu dans les Pyrénées du 3 au 7 février. On en saura davantage mardi 12 janvier sur les dates de report. De son côté le festival de Cannes n’aura pas lieu en mai cette année. Ce sera plutôt en juin ou juillet. Toute l'actu ciné de notre émission c'est chaque jour à 9h20 avec Robin Grimaldi sur France Bleu Occitanie.

Le Carnaval d’Albi, l’un des plus vieux de France, est reporté à 2022. Dans l’actu tarnaise, sachez aussi que le festival des lanternes n’aura plus lieu à Gaillac. Il se dit que Blagnac pourrait accueillir l’événement.

Une pensée aussi pour les artistes du Cirque sur glace qui sont bloqués sur le parking du Zénith de Toulouse depuis Octobre dernier. Théâtre, Cinéma, Concerts, côté culture, comptez sur nous en Occitanie. Nous sommes à vos côtés. Pour mettre en avant vos initiatives locales contactez-moi : alban.forlot@radiofrance.com