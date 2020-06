Côté culture, comptez sur nous : L'Opéra de Toulon

L'Opéra de Toulon vient de dévoiler à son tour sa programmation pour la saison 2020-2021. On y écoutera notamment "Semiramide" de Rossini, "Carmen" de Bizet, une comédie musicale américaine de Bernstein, un opéra-comique de Marc Adam, "Cosi Fan Tutte" de Mozart et "Le Voyage dans la Lune" d'Offenbach.

Hervé Godard : bonjour, Claude-Henri Bonnet, directeur de l'Opéra de Toulon. Dans le contexte actuel, c'est une programmation qui a été difficile à monter ?

Claude-Henri Bonnet : vous savez bien qu’on travaille assez longtemps à l’avance à l’opéra et que c’était déjà monté, à fortiori, avant le confinement. Les saisons se préparent deux à trois ans à l’avance. Des choses étaient prévues pour la prochaine saison et il faut les déplacer, pour mettre à la place des ouvrages qu’on n’a pas pu jouer et c’est très compliqué, aussi bien pour les artistes, pour leur liberté, pour tout quoi, pas uniquement pour les décors, les costumes. Personne ne rechigne au travail, vous savez ? Il y a une bonne volonté une force de caractère très impressionnante et il y a des solutions, c’est un gros travail d’équipe, de réflexion, de « petites engueulades ».

Pour en revenir à ce qui nous intéresse c’est-à-dire la saison 2020/2021 elle était déjà faite avant la pandémie. La difficulté c’est : pourra-t-on exécuter tout ce qui est prévu ? Il semble aujourd’hui que nous sommes sur un chemin très positif et on se fait de moins en moins de soucis, je crois, pour que tout se passe bien.

Retrouver la programmation et les tarifs sur le site.

https://www.operadetoulon.fr/