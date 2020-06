Côté culture, comptez sur nous : le café-théâtre de La Fontaine d'Argent

Comme d’autres théâtres privés, il est difficile, voire impossible, d’accueillir les spectateurs, en raison des mesures sanitaires actuelles qui limitent grandement la jauge de sa petite salle, en revanche, vous pouvez d’ores et déjà acheter des billets de soutien pour les spectacles de la saison prochaine,

Hervé Godard : bonjour, Fabienne Bécu, Directrice de La Fontaine d’Argent à Aix-en-Provence, quel est le principe de ces billets de soutien ?

Fabienne Bécu : bonjour, on a eu beaucoup de demandes, pour nous soutenir et nous demander d’organiser des cagnottes. Je me le suis refusé, parce que cela représentait un don pur. Donc on a eu l’idée de mettre en place un billet de soutien : ça se traduit par l’achat d’un billet à 30 40 ou 50 euros, donnant droit à un spectacle. Il y a la possibilité de payer l’artiste et pour nous cela représente un petit supplément qui va nous aider à passer le cap, cap qui est quand même un peu difficile, comme vous le disiez justement, nous sommes fermés depuis le 14 mars. Il n’y a pas de revenu, pas de chiffre d’affaires, les conditions sanitaires nous imposent, surtout dans un espace aussi confiné que le nôtre, d’accueillir on va dire 20 ou 30 personnes, ce qui n’est franchement pas viable et surtout les artistes n’ont pas tellement envie de venir jouer devant 20 personnes masquées. Il faut quand même savoir que chez nous c’est une grande proximité, le comédien qui est sur scène voit son public, et tous m’ont dit : « voir un public masqué certes on l’entend rire, mais on ne le voit pas rire ! » ce n’est pas notre métier d’avoir 20 personnes masquées, ne pas pouvoir boire un verre avant ou après, discuter avec le comédien, s’embrasser, échanger, ce n’est pas notre métier.

Hervé Godard : merci beaucoup, Fabienne Bécu Directrice de La Fontaine d’Argent, rendez-vous sur le site internet de La Fontaine d’Argent pour acheter les billets de soutien. On rappelle que les stages de théâtre pour enfants, ados et adultes devraient reprendre au mois de juillet, on a hâte de retrouver Régis Mailhot, Éric et Quentin ou encore Yves Pujol.

Info et billetterie sur le site de La fontaine D'argent