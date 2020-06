Côté culture, comptez sur nous : le festival [JOURS [ET NUITS] DE CIRQUE(S)]

Trapeze artists swinging towards one another, low angle view - Photos USA

Tous au cirque ! Le CIAM, centre international des arts en mouvement, lance aujourd’hui un festival intitulé [JOURS [ET NUITS] DE CIRQUE(S)] qui va se dérouler jusqu’au 27 septembre.

Hervé Godard : bonjour Chloé Béron, Co-Fondatrice du CIAM, vous ne vouliez pas attendre la rentrée pour faire revenir les artistes et le public, vous avez voulu monter ce festival !

Chloé Béron : oui, ça faisait trop longtemps qu’on n’avait pas eu de spectacles vivants et les normes sanitaires permettaient de retrouver un peu de rencontres entre les artistes et le public. Le CIAM est un lieu en plein air, un parc, et donc on avait la possibilité de recréer un festival, donc on s’est dit, dans l’énergie, avec les artistes qui avaient tellement envie de retrouver le public.

On l’a monté en quelques jours et ça démarre ce soir.

Hervé Godard : avec le principe donc, un spectacle par jour, on est en plein air, une jauge de 200 places et tous les artistes de cirque qu’on va retrouver. C’est souvent virtuose, impressionnant, émouvant ?

Chloé Béron : oui, on a rassemblé nos amis, avec de très grands artistes qui sont tous basés en France et qui sont d’une très grande dextérité. Effectivement tous les weekends on se retrouvera et on offre un weekends à chaque compagnie pour présenter son travail, un spectacle, plusieurs spectacles, des improvisations, tout ça, va se faire dans un grand moment partagé, en plein air évidemment, pour des questions sanitaires c’est plus simple de le faire en plein air, avec des food-truck pour pouvoir manger sur place et on verra à peu près toute la palette de ce que peuvent être les arts du cirque. Cette semaine, on aura de très grands jongleurs qui seront là et puis des acrobates aériennes, la semaine prochaine on accueillera une compagnie de funambules avec des musiciens en live, un cabaret, etc. On a vraiment traversé cette période pour se retrouver après un long temps de silence pour le spectacle.

Hervé Godard : merci Chloé Béron.

Ça s’appelle [JOURS [ET NUITS] DE CIRQUE(S)], c’est à retrouver tout l’été à Aix-en-Provence

Information, et billetterie à retrouver sur le site : Le CIAM