"Paris VS Province" avec le Girondin Maxime Gasteuil !

Vous supportez de plus en plus mal le couvre-feu et les soirées enfermés à la maison ? Ne ratez pas la soirée « Paris VS Province » en live stream avec l’humoriste de Saint-Emilion Maxime Gasteuil et offrez vous une bonne tranche de rigolade !

Choc des cultures en vue ! 15 artistes vont se produire dans "Paris Vs Province" Jeudi 4 mars 2021 à 20h. Un spectacle d'humour en live stream réunissant le bordelais Maxime Gasteuil (invité de France Bleu Gironde, mardi 2 mars à 16h50), la Toulousaine Christelle Cholet, Fred Testot, Tom Villa, mais aussi le chanteur du Bassin d'Arcachon Jérémy Frerot et plein d'invités surprises !

A votre avis, qui sont les plus drôles ? Les humoristes parisiens ou les humoristes de province ? C'est ce que vous propose de découvrir ce gala d'humour pas comme les autres : "Paris Vs Province", en live streaming, le jeudi 4 mars 2021 à partir de 20 heures. Un événement en ligne, présenté et arbitré par Tom Villa (déjà aux manettes du "Ring Comédie Club" sur France TV). Un spectacle solidaire puisque 1 Euro par billet sera reversé à l’association « ZUPdeCO » qui lutte contre l’échec scolaire.

Tarif unique : 12€. Réservations en cliquant ICI !