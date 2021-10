D'jal se verrait bien habiter à Toulouse

"Enfin la place à l'humour et à la culture", lance D'jal qui monte enfin sur scène après les reports liés à la Covid. L'humoriste confie que le public toulousain lui a manqué et s'annonce comme "la carte vitale de l'humour". A travers la planète il a joué son précédent spectacle et c'est donc en Haute-Garonne qu'il débarque mercredi 20/10 au Casino de Toulouse à 20h30. Pas de souvenir précis à Toulouse, mais il dit son plaisir de quitter Paris pour découvrir cette belle France, et ne cache pas son lien fort avec la région où "les gens sont engagés et avec une philosophie de vie" à laquelle il adhère. "C'est très humain" en Occitanie explique D'jal. Les valeurs de la famille sont toujours dans ses projets. Confidences sur France Bleu Occitanie.

Djal en interview Copier

400 dates pour le précédent spectacle, des millions de vues sur Youtube et un joli succès au cinéma avec "Opération Portugal". Dans "Circuit Bleu, Côté Culture", D'jal annonce qu'il a des nouveaux projets au cinéma.