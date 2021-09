De passage en Alsace, Gad Elmaleh était l'invité du 6-9 France Bleu Alsace

Six ans après son dernier spectacle, Gad Elmaleh revient avec "d'ailleurs". Un one-man-show plus intime que jamais, tout y passe : la cinquantaine, le célibat, Monaco et sa relation avec Charlotte Casiraghi. Nous l'avons réveillé à l'heure du café.