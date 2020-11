Découvrez "Mon goal en mode fiction", un feuilleton radiophonique produit à Dijon

Le mois de novembre aurait du être marqué par la première édition d'un festival ambitieux, I-Nov-Art, une création du Théâtre Dijon Bourgogne soutenue par France Bleu Bourgogne. Mais le Covid en a voulu autrement. Nous avions préparé depuis de long mois un feuilleton radiophonique pour accompagner cet événement. Ce feuilleton, c'est le fruit d'une collaboration aussi originale qu'enrichissante entre l'artiste auteur Jean-Charles Massera, les équipes de notre radio de service public, les équipes du centre national dramatique de Dijon et les plus téméraires, les élèves d'une classe de première "aménagement paysager" du lycée Olivier de Serres de Quetigny. Comme il n'était pas question de garder cette création rien que pour nous, nous vous proposons ici de découvrir le projet dans son intégralité et d'en écouter les cinq épisodes. Voici comment Jean Charles Massera résume l'affaire : "Un groupe d’adolescent.e.s s’interroge sur le sens de l’existence. Questions de genre, questions d’égalité, d’avenir, etc. les questions sont nombreuses, les points de vue aussi ! L’auteur Jean-Charles Massera est allé à leur rencontre. À partir de leurs échanges, de cette matière brute, de leur enthousiasme ou pas, de leur implication ou pas, il écrit une fiction dont ils sont également les interprètes. Réalisée en collaboration avec France Bleu Bourgogne, ce projet écrit et enregistré en février 2020 a permis à 16 élèves de 1ère aménagement paysagers du lycée Olivier de Serres de Quetigny de participer à une véritable aventure artistique. Et, sous l’exigence bienveillante de Jean-Charles Massera, les élèves se sont pris au jeu et, ce qui au départ n’était qu’un atelier de fiction radiophonique est devenu une véritable fiction en cinq épisodes." Voilà, vous savez tout, bonne écoute, et ne manquez pas en bonus le making of !

Mon goal en mode fiction, épisode 1 Copier

Mon goal en mode fiction, épisode 2 Copier

Mon goal en mode fiction, épisode 3 Copier

Mon goal en mode fiction, épisode 4 Copier

Mon goal en mode fiction, épisode 5 Copier

Et voici comment s'est passé l'enregistrement de cette création dans nos studios