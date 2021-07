Découvrez tous les spectacles du 69e festival des Jeux du Théâtre de Sarlat

Le compte à rebours est lancé sur le site du festival des Jeux du Théâtre de Sarlat, l'impatience se fait ressentir dans l'équipe, et c'est compréhensible quand on on regarde de plus près la programmation de cet évènement qui fête sa 69è édition.

17 jours et 18 spectacles à voir en plein air, pour tous les goûts et tous les âges, pour les débutants comme pour les initiés.

Le 19 Juillet à 21h45, le festival s'ouvrira, au Jardin des Enfeus, sur"La Grande Petite Mireille", de Marie-Charlotte Leclaire et Hervé Devolder. L'histoire d'un directeur de casting qui recherche une comédienne pour incarner Dalida mais qui auditionnera une jeune fille ressemblant à la célèbre compositrice Mireille... et c'est parti pour un voyage dans le temps à la rencontre de grandes célébrités du music-hall.

Plutôt adeptes de classiques ? "Le Malade Imaginaire" de Molière, vous sera présenté Place de la Liberté le 23 Juillet à 21h45. Idéal pour tous les âges, pourvu qu'on aime la comédie !

Faire découvrir l'absurde aux petits sera possible aussi au Festival des Jeux du Théâtre de Sarlat grâce aux "Contes de Ionesco". La Compagnie L'Obtus Obus adapte les contes du dramaturge "pour enfants de moins de 3 ans" pour le public à partir de 5 ans. Vous n'avez pas tout compris ? Rendez-vous pour découvrir l'histoire de Josette et Marie-France le 25 Juillet à 19h au Jardin des Enfeus.

Le 31 Juillet, rendez vous pour "Marie des Poules, Gouvernante chez George Sand" par Gérard Savoisien, et mis en scène par Arnaud Denis. Une pièce mise en avant par l'Adami, société civile pour les artistes interprètes. Vous y découvrirez l'histoire de Marie, petite berrichonne qui s'occupe du poulailler de la Bonne Dame de Nohant, qui deviendra une excellente comédienne ! Le spectacle se tiendra à 21h45, Jardin des Enfeus.

Bien sûr, bien d'autres pièces sont à découvrir : Lawrence d'Arabie, Les singes aussi s'ennuient le dimanche, Les raisins de la colère, L'éléphant est irréfutable, Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie, L'habilleur, Dieu Brando et moi, Mademoiselle Molière, Fausse note, Le Barbier de Séville, Les Ritals, Oncle Vania, Album de Famille et En ce temps là, l'amour.

Pour en savoir plus sur les spectacles à voir, direction le site du festival : festival-theatre-sarlat.com

Pour les réservations, vous trouverez un bon de commande sur le site, rubrique réservations, ou alors vous pouvez contacter l'équipe au 05 53 31 10 83