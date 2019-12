Les crèches prennent vie dans deux églises valentinoises

C'est le retour des crèches vivantes dans deux églises de Valence. Pour la deuxième année consécutive, l'église Sainte-Catherine et l'église Saint-Jean mettent les enfants à contribution pour les messes de Noël.

Valence, France

Une vingtaine d'enfants sont déguisés avec des costumes faits main. Marie, Joseph, les bergers, les moutons et même l'étoile. Seul le petit Jésus a été remplacé par un poupon en plastique. Le Père Benoit Pouzin est passé dans les écoles cette année pour proposer aux élèves de participer et il a reçu beaucoup de candidatures. Il a même été contraint d'en décliner certaines.

Donner une place aux enfants

Mardi soir, deux messes avec une crèche grandeur nature animent l'église Sainte-Catherine. La première à 17h, l'autre à 20h. De quoi ravir les quelque 700 personnes assises sur les bancs de l'église pour célébrer la naissance de Jésus. Pour le Père Benoit Pouzin, il est essentiel de faire participer les enfants : "C'est important de donner une place aux enfants et de leur permettre d'être acteurs dans cette messe. Beaucoup de familles viennent une seule fois dans l'année à l'église pour assister à cette représentation. Inévitablement, c'est très touchant dès lors qu'un enfant participe."

Pour accompagner la messe, des chants, mais pas n'importe lesquels. Cette année, le Père Pouzin a décidé de reprendre une chanson composée par ses deux frères. Ils sont musiciens et font partie du groupe Glorious. Pour l'occasion, le Père Pouzin prend sa guitare et accompagne au chant Camille et Amicie.