Des vacances tout nu, la mer et des soirées arrosées : la Provence vue par les bourguignons

Ce jeudi 30 avril, Anne, Nicolas , Anthony et Cyril (de France Bleu Bourgogne) ont tapé l'incruste chez Mélanie (de France Bleu Provence) .

Entre jolies cartes postales et petits tacles : on se taquine et on compare nos régions avec sourire et bienveillance.

Regardez et commentez l'émission complète ici.

Des vacances tout nu et le camping du Pylône : les souvenirs de la Provence d'Anthony

Anthony Lange partage un souvenir particulier de vacances à Antibes et sur l'île du Levant. Découvrez pourquoi ...

Une pelle et une balayette pour représenter la Provence

Dans le défi de l'objet, les invités doivent aller chercher le + rapidement possible un objet qui représente leur région. Mélanie est revenue avec une balayette. Explications.

France Bleu Bourgogne tape l'incruste de retour jeudi 7 mai à 17h sur le Facebook France Bleu Bourgogne.

France bleu Bourgogne tape l'incruste, l'émission qui vous fait voyager -

A revoir

Retrouvez les autres "France Bleu Bourgogne tape l'incruste" et continuez le voyage :