A Dijon, Le Festival VYV met la solidarité à l'honneur

Le festival VYV, c'est parti ! Jusqu'au dimanche 5 septembre au soir, un programme musical de folie : Dyonisos, IAM ou encore Catherine Ringer. Mais le programme musical n’est pas la seule raison de la tenue de ce festival : le festival VYV, c’est aussi une question de solidarité. Une quarantaine d’associations sont sur place pour se faire connaître et faire de la sensibilisation auprès du public.

Un public jeune et plus réceptif

Pour l’association Tous Aidants !, le public plutôt jeune est un point indéniablement fort. Cette association créée par Claudie Kulak vise à accompagner les aidants et leur apporter du soutien. « Tout le monde peut devenir aidant du jour au lendemain. On peut avoir de la famille malade ou handicapée, et se retrouver avec ce statut mal connu et qui est souvent très lourd à porter » explique-t-elle.

Pour elle, être sur le festival c’est l’endroit idéal pour se faire connaître, et faire de la sensibilisation.

Ce public jeune est aussi dans le viseur de l’association dijonnaise Ensemble ! qui vise à aider des réfugiés à s’insérer socialement à Dijon. « Nous avons saisi l’opportunité qui s’offrait à nous » dit Anne Miroze, coordinatrice de l’association. « Nous sommes sur le site du festival avec des réfugiés, et c’est l’occasion pour eux de pouvoir se mêler aux autres, tisser des liens : ils ont envie de parler français, envie de parler avec les français, et quoi de mieux qu’un festival pour les y aider ? » conclut-elle.

« Ratisser large »

Léo Gautret s’occupe du volet « solidarités » du festival et la présence des associations sur place lui tenait beaucoup à cœur. « Un festival c’est parfait pour éveiller la solidarité chez les uns et les autres. Tout le monde est différent, mais une chose les rassemble : la musique. Alors pourquoi pas aussi la solidarité ? » confie-t-il.

« Il est difficile de susciter de la solidarité en temps normal, et les jeunes ne sont parfois pas au fait de plusieurs problématiques sociales, et le festival est le meilleur endroit pour essayer de rassembler tout le monde » conclut-il.

Cette année, 42 associations et structures sociales ont planté leur tente sur le site du festival à Corcelles-les-Monts.