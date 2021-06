Dimanche en famille au NEST de Thionville, rendez-vous le 27 juin avec "Les Enfants d'Amazi"

Lieu de création et de diffusion de spectacles, le théâtre NEST de Thionville a lancé sa saison estivale le 19 mai dernier et propose plus d'une dizaine de spectacles, de concerts et d'ateliers.

Pour cette nouvelle saison, la volonté du Centre Dramatique est également d'accueillir encore plus de jeunes spectateurs avec la mise en place de plusieurs journées qui leur sera dédiées : les dimanches en famille.

Un conte venu d'Afrique

Pour cette nouvelle journée familiale prévue dimanche 27 juin, la programmation s'adresse forcément aux plus jeunes mais n'en oublie pas pour autant leurs parents.

Spectacle entre musique et danse "Les Enfants d'Amazi", création collective issu du projet Small Citizens - dès 11h au Théâtre en Bois

Les Enfants d'Amazi - © Hubert Amie

Dans la région des Grands Lacs, en une nuit, les lacs se sont vidés, les fleuves et les rivières se sont taris. Que s’est-il donc passé ? C’est le début de cette fable écologique, fruit d’un travail collectif entre artistes belges, burundais, congolais et rwandais.

Brunch sur réservation à 12h30 (uniquement à l'extérieur, sous réserve des conditions météo)

Sieste musicale à 14h d'Olivier Mellano

Pour cette sieste, le guitariste et compositeur nous promet un moment suspendu, à la lisière du sommeil et du rêve éveillé

Atelier pour les enfants à 14h

Avec les artistes des Enfants d'Amazi, les artistes proposeront aux enfants de prolonger le voyage musical et culturel initié par le spectacle. Au rythme des ingomas (tambours) et autres djembés, ils exploreront la construction d’un langage artistique à travers les danses et les chants traditionnels des cultures rwandaise, burundaise et kenyane.

Toutes les séances prévues sont à retrouver sur le site du Nest.

Les réservations sont à prendre au 03 82 82 14 92 ou sur infos@nest-theatre.fr