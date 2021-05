Dimanche en famille au NEST de Thionville, rendez-vous le 30 mai avec le spectacle "Mange tes ronces !"

Comme pour toutes les institutions culturelles, c'est avec un grand soulagement et un plaisir non dissimulé que les portes du théâtre NEST de Thionville rouvriront dès le 19 mai pour lancer leur programmation estivale "Bonjour ! Bonjour !"

Cette année, la volonté du Centre Dramatique est également d'accueillir encore plus de jeunes spectateurs avec la mise en place de plusieurs journées qui leur sera dédiées : les dimanches en famille.

Rendez-vous dimanche 30 mai

Pour la première de ces journées familiales, la programmation s'adresse forcément aux plus jeunes mais n'en oublie pas pour autant leurs parents.

Spectacle d'ombres "Mange tes Ronces !" par la Cie Moquette Production - Dimanche 30 mai à 11h au Théâtre en Bois

Mamie Ronce vit avec son basset « qui déteste les enfants ». Chaque matin, après son feuilleton, elle s’en va faucher le fond de son jardin. Envoyé prendre un bol d’air chez cette mamie plutôt piquante, Léopold doit débroussailler les fourrés. Et quand le soir tombe, on lui sert une soupe aux orties ! Où trouver du réconfort quand on a six ans et Mamie file les chocottes ? Un spectacle d’ombres qui assoit le spectateur sur des chardons ardents !

Brunch sur réservation à 12h30

Sieste musicale à 14h de Kristoff K.Roll

Improvisations électroacoustiques ponctuées de récits de rêves collectés dans le monde entier.

Atelier pour les enfants à 14h

Avec les artistes de Mange tes ronces !, les enfants apprendront à fabriquer une marionnette d’ombre articulée et à faire naître, d’une source de lumière, la magie du théâtre d’ombres, en l’enrichissant des bruitages et de la musique.

Toutes les séances prévues sont à retrouver sur le site du Nest. Les réservations sont à prendre au 03 82 82 14 92 ou sur infos@nest-theatre.fr

