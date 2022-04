Un moment innoubliable avec Enrico Macias le 22 avril au loft Algrange pour un dîner spectacle.

Enrico Macias, légende de la chanson Française se produira le 22 avril au Loft à Algrange lieu unique dans toute la région, la magie du lieu avec de la musique et qui sera accompagné par une succulente cuisine.

Vivez une soirée exceptionnelle, autour d'un dîner spectacle, en présence de ses musiciens. Cet événement sera l'occasion de revivre les grands moments de sa carrière, de la sortie de son tube Enfants de tous pays en 1963 (le succès est immédiat) devenu le symbole de la communauté Pieds-noirs en France, jusqu'à la sortie de son dernier album en 2019 "Enrico Macias & Al Orchestra".

France bleu Lorraine vous offre les dernières places ! restez bien à l'écoute car le spectacle est complet...

Après 60 ans de carrière intemporelle, à plus de 80 ans, après avoir vendu plus de 50 millions de disques et rempli des salles de spectacles, il chante encore avec la même étincelle dans les yeux.

Le spectacle à ne pas rater ! le 23 avril au Loft Algrange © Getty - @imagesGetty

Enrico aurait pu rester dans les musiques traditionnelles orientales, mais il a su faire des chansons populaires, il est à la fois l’héritier d’une riche tradition musicale arabo-andalouse dans laquelle il a grandi et un pionnier qui a su inventer son propre style.

En 1980 : Il est reconnu internationalement, il reçoit le titre de Chanteur de la paix de Kurt Waldheim.

Informations Pratiques :

Lieu : Le Loft Algrange zac de la paix Algrange / 03 82 34 00 00.

Tarif : 89euros (hors boissons)

Début du spectacle 22h00 jusque 23h30.

