On dirait "le Sud" à Montcuq

J'avais fait un spectacle sur Nino Ferrer. Il m'a demandé la permission de revenir le deuxième soir tellement ça lui a plu. Francoise Lowinsky

C'est au pied d'un pigeonnier, dans une petite véranda en pleine nature que Françoise Lowinsky a reçu Alban Forlot dans le Lot pour "Côté Culture, Comptez sur Nous". Cette chorégraphe habite Montcuq (46) depuis 41 ans et cette colline a été façonnée pour lui permettre de réaliser des grands spectacles estivaux dont elle a le secret. "Z'avez pas vu Mirza ?... Oh la la...". Le chanteur Nino Ferrer s'est éteint non loin de là. Et Françoise l'a bien connu...

Rencontre avec une passionnée

Les artistes qui ont croisé sa route reviennent auprès de Françoise Lowinsky. Chanteuse, danseuse, elles ont puisé leur inspiration à travers les bons conseils de celle qui est passé par Paris, Cahors, Toulouse, Villefranche de Rouergue. Son spectacle autour de la Cigale et la Fourmi pourrait voir le jour à l'été 2021 si la situation sanitaire s'améliore. Car il lui faut des salles pour pouvoir répéter. Une chose est sûre, dans les petits villages, la culture est bien vivante et ne demande qu'à exister.