Disney Sur Glace présente "Tous Héros" en tournée avec France Bleu

Venez découvrir un show inoubliable en famille !

Rejoignez Vaiana et le demi-dieu Maui dans leur courageux voyage vers des territoires inexplorés pour rendre le cœur volé de Te Fiti. Voyagez aux côtés d'Anna et Elsa dans leur quête pour protéger le royaume. Plongez "sous l’océan" et testez le pouvoir du véritable amour avec La Petite Sirène. Rêvez en grand avec Raiponce alors qu'elle explore le monde qui l'entoure et soyez là lorsque Belle apprivoise la redoutable Bête. Découvrez que le courage, la détermination et le cœur font tous partie du héros qui est en vous !

Disney sur Glace - Tous Héros - FELD ENTERTAINMENT

Célébrez la magie de Disney Sur Glace dans votre ville !

Disney sur Glace - Dates de la tournée

