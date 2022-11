"Doux Amer" au Quai des Arts d'Argentan

Le mercredi 16 novembre à 17h00, vous pourrez venir découvrir et faire découvrir à vos enfants un spectacle inspiré des contes et légendes des Selkies, le voyage empreint de mystères d'une mère et sa fille : l'occasion d'en apprendre davantage sur la vie.

La compagnie du Champ Exquis décrit son spectacle comme l’histoire de nos vies, celle de nos petites et grandes séparations au gré de la relation mère-enfant. Tout ceci nous nourrit, nous construit peu à peu, pour trouver le chemin de l’éloignement et de la nécessaire séparation.

Réservations directement sur la page du Quai des Arts : https://www.quaidesarts.fr/doux-amer/

