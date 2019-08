Eclats d'Histoire : 2000 ans de l'histoire de notre région à Saint Laurent Blangy

Saint-Laurent-Blangy, France

2 000 ans d’ « Eclats d’Histoire » des Hauts-de-France illumineront 2.5 hectares d’espace scénique lors de 6 soirées 6-7, 13-14 et 20-21 septembre 2019 à 21H dans le somptueux décor arboré du Parc d’Immercourt à Saint-Laurent-Blangy!

Le nord de la France se raconte en éclats d'histoire, de couleurs et de rêves. Avec, toujours, des fragments d'émotions, des tableaux grandioses et spectaculaires, des costumes par milliers, une cavalerie impressionnante, des danseurs, des chanteurs, des saltimbanques, des acteurs encore plus nombreux et enthousiastes…

Un spectacle total, très vivant, tout en contrastes, sur une musique originale, intense, écrite et orchestrée sur mesure pour l'occasion. Une fresque grandiose unique par son originalité, sa scénographie, ses effets techniques surprenants, ses nouveaux défis est incontournable et sera joué 6 soirées de Septembre en Artois.

Gagnez vos places sur France Bleu Nord

Le spectacle :

Tous les arts du spectacle sont réunis ! Théâtre, projections scéniques, chorégraphies contemporaines originales, danses baroques, cirque, opéra rock, féerie et fantastique, cavalerie et chevaux lourds. 90 minutes d’émotions intenses ...

2e édition

2.000 ans d’éclats d’Histoire des Hauts-de-France

2,5 hectares d’espace scénique

Plus de 700 participants

420 figurants

2.500 costumes

Dominique MARTENS, créateur et metteur en scène :

Eclats d’Histoire. Ce nouveau spectacle est une grande folie. L’histoire du Nord de la France dans tous ses états, l’histoire en éclats. Eclats de rires, fragments d’émotions, scènes grandioses, tableaux intimistes, costumes par milliers, cavalerie impressionnante, danseurs, chanteurs, acteurs, saltimbanques. Un spectacle total, très rythmé, tout en contrastes, sur une musique originale et intense. Un spectacle total, très rythmé, tout en contrastes, sur une musique originale et intense. Ce spectacle se veut, plus que jamais, une fresque originale et vivante, où se côtoient les armées romaines ou les soldats canadiens de Vimy, où l’on croise Louis XIV, Vauban ou Philippe Le Bon où brillent métiers d’autrefois ou légendes de toujours…

