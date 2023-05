Éclats de rue : une nouvelle saison des arts de la rue à Caen se prépare

Le festival Éclats de rue reprend ses marques dans la ville de Caen du 7 juillet au 26 août 2023.

En cette saison estivale, les quartiers, les parcs ou encore les jardins du centre-ville sont animés par des spectacles culturels. Ces représentations réfèrent à plusieurs champs artistiques, vous pourrez retrouver du cirque, du théâtre, de l'art plastique, de l'art clownesque, de l'art équestre et bien d'autres.

Toutes les représentations sont gratuites et accessibles à tous.

L'objectif est d'apporter une ouverture culturelle à tous. En effet, le festival Éclats de rue offre un accès direct aux lieux culturels même à ceux qui ne les fréquentent pas dans l'année. De plus, ces festivités permettent de découvrir la diversité de la création de l'espace public.

Ce chantier artistique est aussi possible grâce aux partenariats avec les structures socio-culturelles associatives du département.

Au total, Éclats de rue, c'est plus d'une soixantaine de représentations proposées au cours de l'été.

Pour en profiter, rendez-vous tous les jeudis et vendredis du 7 juillet au 26 août ainsi que le dernier samedi de la saison. Vous ne serez pas déçus par ces représentations plus surprenantes les unes que les autres.

Il faut aussi noter quelque temps forts qui sont à ne surtout pas manquer ! Parmi eux :

Le temps fort d'ouverture qui a lieu début juillet. C'est un projet d'environ 15 jours qui a pour but la construction d'un travail artistique avec les habitants et les partenaires du département.

La journée famille qui a lieu début août. C'est une journée complètement destiné aux familles. Vous pourrez y retrouver de nombreuses animations à réaliser entre parents/ enfants.

L'Éclat final est le grand temps fort de clôture, il a lieu fin août. C'est un magnifique festival qui s'installe en plein centre-ville de Caen pour finir en beauté cette saison des arts de la rue.

Alors, n'hésitez pas à sortir dans les rues de Caen cet été. Venez profiter de toutes les animations dans le cadre d'Éclats de rue !