Ecoutez le podcast de notre première émission spéciale Montpellier Danse 2022

La chorégraphe Bouchra Ouizguen et les deux artistes marocaines Milouda El Maataoui et Halima Sahmoud

Decouvrez notre premier direct de Montpellier Danse présenté par Virginie Vives. Vous y entendrez Philippe Decouflé pour sa création "Stéréo", une performance acoustique de Louise et Artur, les musiciens qui l'accompagnent. Bouchra Ouizguen vous parlera de sa création "Eléphant", et vous proposera d'écouter en live le chant de deux artistes marocaines qui seront sur scène avec elle. Et Anne Lopez et son frère vous parleront de "Soudain la danse", des performances de rue qui vont surprendre les montpelliérains. Bonne écoute !