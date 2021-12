ECOUTEZ - Les histoires de Monsieur l’Hiver, six contes pour les enfants

A l'occasion du Marché de Noël de Reims, France Bleu et le Centre de création pour l'enfance de Tinqueux ont invité les enfants à entendre des histoires les mercredis après-midi, au Royaume des enfants : la dégustation des contes avec Monsieur l'Hiver de Pierre Soletti.

Ces histoires de Monsieur l’Hiver sont à retrouver sur cette page.

Ces poésies de Pierre Soletti et autres contes, sont racontés par Pascal Salzard et mises en onde par Julie Hainault.

Episode 1 : L’étranger

L'hiver étalait ses draps blancs qui ne laissaient déjà plus percevoir que l'extrémité des branches du cerisier à l'entrée du village. Même le vent avait l'air blanc tant la luminosité mêlée de neige empêchait de bien ouvrir les yeux. C'est alors qu'une silhouette apparu...

L'étranger - Les histoires de Monsieur l’Hiver Copier

Episode 2 : Les saisons

Figure-toi, petit humain, qu'aux premiers temps, les saisons étaient des enfants très capricieux. Au commencement, donc, elles vivaient toutes ensemble. En même temps, si tu préfères. Mais l'été se plaignait sans cesse...

Les saisons - Les histoires de Monsieur l’Hiver Copier

Episode 3 : L’ours

Le feu crépitait dans les cheminées. Aux alentours, le froid gromelait des paroles que seules les brumes pouvaient distinguer. Des paroles de givre et de frimas mordant, à vif, dans l'air glacial. Les écorces des arbres, les brins d'herbe et la nuit d'où s'échappaient des hurlements terrifiants, que seuls les loups savent émettre quand tout ne semble que désolation. Une petite fille cependant, adorait plus que tout cette situation...

L'ours - Les histoires de Monsieur l’Hiver Copier

Episode 4 : L’affaire du 21 décembre

L'homme poussait une espèce de charette extraordinaire, faite de vieux cerfs-volants et de pipes cassées. Qu'est-ce qu'il pouvait bien en faire ? Avec une casquette, l'homme la poussait la charette. Cette casquette était dans sa poche. Sinon, rien à signaler ! L'homme avait une figure agréablement faite, le menton peut-être légèrement en galoche. Son âge ? Ça vous intéresse ?

L'affaire du 21 décembre - Les histoires de Monsieur l’Hiver Copier

Episode 5 : La chanson volée

Quand monsieur Hiver passe au-dessus des pays du Grand Nord, il laisse tomber des histoires, ça c'est sûr ! Mais il dépose aussi, pour des mois et des mois, la neige, le froid, la nuit. De sorte que dans les pays du Grand Nord, même quand il fait jour, il fait nuit. Les gens du Grand Nord ont l'habitude, et quand ils voient monsieur Hiver passer au-dessus d'eux, apporter son lot de froidure, de neige et de nuit, ils ont le sourire.

La chanson volée - Les histoires de Monsieur l’Hiver Copier

Episode 6 : Les bougons de Rethel

La ville de Rethel est connue pour une spécialité : le boudin, le boudin blanc. Aux champignons, aux truffes, au foie gras, il suffit de le goûter une fois et plus jamais on ne veut changer de boudins tellement ils sont bons. Mais elle est également connue pour une autre spécialité, si on peut parler de spécialité, elle est également connue pour ses bougons !