Ecoutez notre podcast consacré à l'ouverture du festival Montpellier Danse 2022

C'est donc un 17 juin, sous un soleil de plomb, que s'est ouvert le 42ème festival Montpellier Danse. France Bleu Hérault a installé son studio sur le parvis de l'Agora, la cité internationale de la danse, et Virginie Vives a reçu pour vous tous ceux qui comptent pour ces premiers jours du festival. On a entendu bien sur Jean Paul Montanari, le directeur du Festival, mais aussi le chorégraphe danois Pontus Lidberg, son homologue brésilien Marcelo Evelin, et même le maire de Montpellier Mickaël Delafosse. Et pour écouter cette émission dans l'esprit de ce festival qu'on adore, c'est ici !

Emission spéciale en direct de Montpellier Danse le 17/06/22 Copier