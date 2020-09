ELLES WOMEN SHOW: 9 femmes humoristes au Havre le 7 novembre 2020

À chacune son sens de l'humour: 9 femmes talentueuses réunies.

1 marraine et 8 humoristes émergentes et confirmées se relayent sur la scène avec des sketches détonants.

La marraine de l'événement est l'artiste belge FARAH

Énergie et bonne humeur garanties avec sur scène:

MARYVONNE BEAUNE

Elle est là pour éveiller nos consciences : sur l'écologie, la cause des femmes, les animaux.

Avec son one woman show corrosif et activiste « Nous les Humains », elle parle de la fin du monde. « Attends-toi à t'en prendre plein la gueule » nous dit-elle.

DÉBORAH BELLAMIE

Venue du Nord, elle a intégré les ateliers Juste pour rire. Elle dit avoir un humour "cru et populaire", elle déteste les enfants et les vieux

AURÉLIA DECKER

Après avoir gagné des prix en France et en Belgique, fait les 1ères parties d'Eric Antoine et d'Alex Lutz, participé aux émissions de Laurent Ruquier « On n'demande qu'à en rire ! » et de Stéphane Bern « Comment ça va bien ! », s'être fait remarquée sur le web et cartonnée au Festival Off d'Avignon, après un long congé maternité, elle revient en pleine forme avec un nouveau spectacle !

KLOTILDE

Elle raconte crûment les expériences d'une jeune femme de son temps. Amoureuse des châteaux et de Stéphane Bern, elle se heurte à une réalité beaucoup plus sombre.

MARTINE FONTAINE

Formée en école d'Art Dramatique, dont l'école Nationale de Chaillot, elle travaille dans le cinéma avec Richard Berry ou Maïwen. Aujourd'hui, on la retrouve dans son seul en scène tendre et drôle « 50 ans ma nouvelle adolescence».

LÉA LANDO

Major de promotion en droit des affaires, Léa Lando plaque tout pour retourner à ses premières amours : le théâtre et le cinéma. Elle est à l'initiative du Festival d'humour "Rire avec elles" à Trouville.

CÉLINE FRANCES

Pétillante, folle et pleine d'une énergie inépuisable, elle propose un univers complètement barré, truffé de personnages subtils et déjantés.

ALICE LESTIENNE

Alice travaille son outil comique pendant plusieurs années avec la Cie Théâtre des Crescite à Rouen. Venant du théâtre, son one woman show oscille entre sketches personnages et stand up. Alice nous emmène au « Au delà du Miroir » où une jeune trentenaire nous parle de la manière de conquérir ses rêves.

Elles Women Show, un événement Pop Up et la Maison Kifailangle. Rendez-vous samedi 7 novembre 2020 à 20h30 au Magic Mirrors du Havre 5 Quai Frissard 76600 Le Havre

Tarif unique 17€ Billetterie en ligne