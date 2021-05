Empalot s'Agit(e) pour du spectacle (enfin) vivant

Empalot s'Agit(e), c’est du spectacle vivant au sens large, un rendez-vous populaire ouvert sur le monde et ouvert à tout le monde, les petits, les grands, les familles et les copains. Entre théâtre, cirque, ciné, musique live, slam ou spectacles jeune public, Empalot s'Agit(e) illustre les travaux menés toute l’année par l’Agit et les acteurs culturels du quartier au plus près des habitants. Les spectacles sont gratuits, mais la réservation indispensable, car les jauges sont très réduites.

Au programme cette semaine

Mercredi 26 mai, ça attaque fort dès 9 heures avec « Mazarine harangue le marché » (d’Empalot) par la compagnie de l’Embrayage à paillettes. Personnage clownesque fictivement réel, Mazarine (Nathalie Masseglia) est candidate aux prochaines élections et vient présenter avec son équipe de campagne une ébauche de programme aux Empaletais, comme pour leur demander leur avis… Suivent deux représentations scolaires de « Complexe(s) » de l’Agit, un spectacle habillé de vidéo sur le délicat passage de l’enfance à l’adolescence.

Jeudi 27, des rencontres amateures réunissent différents ateliers-théâtre animés par l’Agit à Empalot et ailleurs. À 18 heures, le « ciné-club de la diversité » de l’association Karavan projette la pièce « Molière Al-Qabbânî », adaptation franco-marocaine du Bourgeois gentilhomme filmée en 2002 dans le sud du Maroc. La journée s’achève avec un concert du groupe El Karam. Vendredi c’est relâche.

Samedi 29 mai après-midi, place à « Nous sommes tous des indiens », le singulier camp nomade pour petits et grands de la compagnie Groenland Paradise. À 17 heures, une scène slam réunit Sebseb, slameur toulousain au hip-hop poétique, et ses invités. Ensuite, période électorale oblige, Mazarine en remet une couche avec « Mazarine en campagne ». À 19 h 30, c’est « Mektoub » de la compagnie La Nour, un seule-en-scène multi-personnages mi-standup de cirque, mi-chant sous la douche, mi-danse expérimentale et mi-makrouds de ma Mima.