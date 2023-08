EN IMAGES - La Fête du lac 2023 à Annecy comme si vous y étiez !

Chaque année à Annecy, il y a une soirée d'août où le ciel tarde à s'assombrir, même après le coucher du soleil. Pour sa 56ème édition, la Fête du lac a à nouveau rempli les yeux d'étoiles, de paillettes et de dizaines de couleurs. Sur les tribunes installées le long de l'avenue d'Albigny, sur les pelouses du Pâquier, de l'Impérial et des Marquisats et dans toutes les communes bordant le Lac, ils étaient près de 200.000 à profiter de cet incroyable spectacle.

La pelouse du Pâquier avait fait le plein pour cette nouvelle édition de la Fête du lac © Radio France - Corentin Wahu

Quand le spectacle commence, les yeux et les oreilles s'ouvrent en grand. Dans le ciel annécien, il y en a pour tous les goûts avec ces innombrables bombes de couleur toutes plus colorées les unes que les autres.

Pailletée, ronde, colorée, petite ou grosse : il y en avait pour tous les goûts dans le ciel annécien © Radio France - Corentin Wahu

Cette année, c'est au rythme des comédies musicales que le spectacle est orchestré. West Side Story, Mamma Mia, Notre Dame de Paris, Mozart l'opéra rock, ou encore La La Land : c'est un véritable voyage à travers les générations qui est offert aux spectateurs. Ici sur l'air de "Time of my Life" de Dirty Dancing, ce sont plus de 500 drones qui ont offert un ballet unique en son genre au public.

En plus des drones et des feux d'artifices, les jets d'eau ont encore ajouté une nouvelle dimension à la fête.

Feux d'artifice, drones, jets d'eau, jeux de lumière, musique... c'est un spectacle multidimensionnel qui a été offert au public © Radio France - Corentin Wahu

Un bouquet final à couper le souffle

Mais le clou du spectacle, c'était bien évidemment le bouquet final, sur "Another day of Sun", tiré du film La La Land. Une cinquantaine de secondes où le temps s'arrête et où les "boom" incessants résonnent dans le corps de tous les spectateurs.

L'année prochaine, pour assurer la sécurité des Jeux Olympiques 2024, il n'y aura malheureusement pas de Fête du lac à Annecy. En espérant que les 200.000 spectateurs présents ont suffisamment fait le plein de souvenirs pour tenir jusque 2025.