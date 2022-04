EN IMAGES - Le carnaval de Besançon fait son grand retour après deux ans d'absence

Il y a foule ce dimanche 17 avril dans les rues de Besançon. Les bruits de tambour résonnent à travers tout le centre-ville. Plusieurs milliers de personnes sont venues assister au traditionnel carnaval. Après deux ans d'absence, l'événement fait son grand retour sous un grand soleil pour l'occasion et une vingtaine de degrés.

Petits et grands sont venus assistés aux défilés des chars, aux fanfares, aux déambulations des bikers, à la course des garçon de café etc. C'est également l'occasion de faire un tour de manège, avec plusieurs attractions dans le centre-ville.

