Enfin inaugurée, la Comète de Saint-Etienne est en fête ce week-end

La toute première fête de la Comète se tient du vendredi 5 au dimanche 7 novembre. L'ancienne comédie de Saint-Étienne transformée en salle de spectacle et lieu de vie pour les compagnies et les associations artistiques organise de grandes festivités ce week-end, pour célébrer son inauguration.

Pendant trois jours, la Comète et son quartier de Beaubrun-Tarentaize vont vibrer au rythme des danses, concerts et spectacles.

Huit mois après son ouverture au public, la Comète a finalement été inaugurée en grande pompe mercredi 3 novembre. Cet OVNI dans le monde culturel stéphanois prend la relève de la Comédie de Saint-Étienne dans le quartier Beaubrun et Tarentaize. Pour célébrer son inauguration, trois jours de concerts, de spectacles et de ballets sont organisés du 5 au 7 novembre. On vous indique les principaux, mais vous pouvez trouver le livret complet ici.

Vendredi 5 novembre

14h-16h30, La Comète se connecte : une aventure en réalité virtuelle qui vous fera découvrir la Comète

18h : une scène partagée avec deux groupes d'amateurs issues des ateliers de création de l’École de l’Oralité et du département Théâtre du Conservatoire Massenet

21h, Relative World : un ballet proposé par la compagnie 21 en résidence à la Comète

Samedi 6 novembre

9h30 et 13h30, un Atelier éveil musical parents/enfants à La Fabrique Musicale, pour les petits de 3 mois à 2 ans et demi

10h, une répétition publique de l'oeuvre "Les Gardiens" à l’Atelier de l’École de l’Oralité

11h, un atelier danse avec la compagnie Ballet 21

14h Rien. un spectacle de 30 minutes de Cécilia Vallet, metteure en scène et ancienne élève du département Théâtre du Conservatoire Massenet, diplômée en 2021.

14h-16h le Carrousel Titanos et Pistaco sur la place Roannelle

Dimanche 7 novembre