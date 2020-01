Est-ce que je peux sortir de table ?

La Riche, France

Les repas de famille n’en finissent pas. Les aiguilles de la grande horloge se figent. Elle est assise en bout de table et doit y rester. Ses pieds ne touchent pas encore le sol. Elle aimerait bien s’échapper, elle va s’envoler.

L’imaginaire, la poésie et l’énergie d’inventer pour combattre l’ennui et l’immobilité. Pour fuir, les préoccupations et discussions d’adultes, de cette société. L’héroïne nous proposera ici une promenade dynamique dans son jardin imaginaire une danse horizontale et verticale nourrie par le monde sonore et visuel qui l’entoure. Le musicien au plateau, la lumière, les ombres et la vidéo viendront protéger un peu plus cette bulle fragile.

Rendez-vous le samedi 20 janvier à la Pléiade de La Riche. Et pour réserver vos places c'est ici.