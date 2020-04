Et si on téléconsultait... de la poésie ?

Depuis le début du confinement, on a vu fleurir les initiatives des organismes, troupes, et salles de spectacles vivant pour rendre accessibles leurs créations. Nous en recensons régulièrement un certain nombre dans notre dossier Confinement - Coronavirus : se cultiver et se divertir chez soi. On peut également mentionner les pièces de la Comédie française diffusées par nos camarades de France 5 et accessibles sur leur site.

Nous saluons ces initiatives et les accueillons avec plaisir, mais la spécificité du spectacle vivant c'est justement que c'est... vivant. Et ce rapport privilégié qui unit le spectateur à l'artiste, il manque aujourd'hui cruellement, aux spectateurs comme aux artistes.

Le Théâtre de la Ville a eu une merveilleuse idée : s'inspirant des téléconsultations, il propose à qui le souhaite de s'inscrire sur le site pour recevoir, au téléphone, une lecture, en vrai, en live. Vivant. Quentin Lhuissier nous fait la présentation des Consultations poétiques.