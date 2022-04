Unità Teatrale fait revivre le théâtre de tréteaux avec des spectacles exigeants, de nombreux comédiens et comédiennes sur scène, des décors et des costumes travaillés. Pour célébrer les 400 ans de la naissance de Molière (1622), Unità Teatrale et son directeur artistique Jean-Pierre Lanfranchi portent sur les planches un ambitieux programme destiné à tous les publics. Pas moins de 4 chefs d’œuvre du grand dramaturge français, adaptés et traduits en langue corse, dont deux présentés pour la première fois. Le choix d’Unita Teatrale témoigne du vaste génie de Molière ; le travail de traduction met à l’honneur la langue corse, sa capacité à évoquer des images, sa richesse, sa truculence, sa poésie et son humour. Le regard perspicace et bienveillant de Molière sur ses semblables est toujours d’actualité. Sur scène la réflexion naît du rire provoqué par ses captivantes œuvres de théâtre que rien ne démode. Evviva Molière !

PROGRAMME en langue corse surtitrée

4 pièces pièces de Jean-Pierre Lanfranchi d’après les œuvres de Molière - production Unità teatrale

1 - Mardi 5 avril à 14h30 Alb’Oru “ Rancicone² - L’avare NB Représentation scolaire ouverte à tout public

NB Représentation scolaire ouverte à tout public 2 - Mercredi 6 avril à 18h30 Alb’Oru “Scappinu² - Les fourberies de Scapin.

3 - Vendredi 8 avril à 20h30 Théâtre “Malatu in capu² - Le malade imaginaire.

4 - Samedi 9 avril à 20h30 Théâtre “Don Ghjuvanni² - Dom Juan.

La Cie UNITÀ TEATRALE

Créée par Jean-Pierre Lanfranchi en 1999, porte sur scène des traductions, des adaptations et des créations en langue corse de pièces classiques et contemporaines : Shakespeare, Musset, Tchekhov, Camus… La compagnie crée aussi des œuvres d’auteurs corses : Ghjacumu Thiers, Jules Gistucci, Marcu Biancarelli… Basée à Bastia, elle propose également des ateliers théâtre pour adolescents et adultes, ainsi que des ateliers de chant polyphonique.

LES ARTISTES

Comédiens Jean-Pierre Lanfranchi,, Daniel Delorme, Petru Pasqualini , Roselyne De Nobili, Nathanaël Maïni, Fiora Giappiconi, Aurelia Ferrali, Aurelien Gabrielli, Anne Malaspina, Pierre le Bloa, François Berlinghi, Dominique Minghi, Anne-Marie Flori, Lisandrina Paoli, Francis Dias, Babeth Retali.

Mise en scène Jean-Pierre Lanfranchi assisté de Christian Bujeau - Traductions Guy Cimino (1, 2, 3) et Sonia Moretti Traduction (4) - Scénographie Jérôme Casalonga (1) Paul Sciacca (2) Alice Delorenzi (3, 4) - Costumes Claire Risterucci (2), Nanou Beneteau (1), Costumeria Capricci Costumes (3) - Arrangements musicaux Luc Lautrey (3) - A la technique Cédric Guéniot, Pierre Le Bloa, Marie-Jeanne Giovannoni.

AVEC LE SOUTIEN DE Collectivité De Corse - Ville de Bastia.

INFOS PRATIQUES

Représentations 5, 6, 8, 9 avril

Lieux : Centru Culturale Alb'oru, rue Saint-Exupery 20600 Bastia -Tél. 04 95 47 47 00

Théâtre municipal, 1 Rue Favalelli, 20200 Bastia - Tél 06 16 21 25 43

VENTE ET RESERVATIONS sur place, et auprès des établissements concernés (tél. ci-dessus)