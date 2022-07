Pas moins de 4 chefs d’œuvre de Molière adaptés et traduits en langue corse, 28 représentations dans 25 villages !

Sur les routes de l’été, la joyeuse troupe d’Unità Teatrale ressuscite le théâtre de tréteaux : spectacles exigeants, nombreux comédiens et comédiennes sur scène, décors et costumes travaillés… Création et militantisme sont le credo de cette association culturelle nustrale.

Pour célébrer les 400 ans de la naissance de Molière, Unità Teatrale et son directeur artistique Jean-Pierre Lanfranchi portent sur les planches ce programme de haute qualité, destiné à tous les publics. Le choix d’Unità Teatrale témoigne du vaste génie de Molière ; le travail de traduction met à l’honneur la langue corse, sa capacité à évoquer des images, sa richesse, sa truculence, sa poésie et son humour. Sur scène la réflexion naît du rire provoqué par de captivantes œuvres de théâtre que rien ne démode. Courez-y, car le regard perspicace et bienveillant de l’immense dramaturge sur ses semblables est toujours d’actualité. Evviva Molière !

4 PIÈCES en langue corse surtitrée

Production Unità Teatrale, par J-P Lanfranchi d’après les œuvres de Molière.

1 - Rancicone - L’avare

2 - Scappinu - Les fourberies de Scapin.

3 - Malatu in capu - Le malade imaginaire.

4 - Don Ghjuvanni - Dom Juan.

Lieux :

En Tavagna, en Balagne, en Alta Rocca, dans le Cruzzini et aussi à Vescovato, Porto Vecchio, Corte, Ville di Petrabugno, Rutali, Santa Maria di Lotta, Tallone.