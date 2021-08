FantaZia, à Perreux, c'est les 6 et août au château de Montigny

100% icaunais, une chaîne d'invités tous plus passionnants les uns que les autres : le premier invité nous indique qui il souhaite que nous invitions, et ainsi de suite !

Roch-Antoine Albaldéjo joue dans Les Caprices de Marianne à 21h, dans le cadre de "FantaZia au Château de Montigny" à Perreux le 6 et 7 août. L'ouverture des portes du parc et du château se fait dès 18h30, avec des propositions artistiques variées (spectacles, expositions, musique, guinguette), en divers endroits du parc et du château et de quoi se restaurer sur place.

Jean-Pierre Delettre est constructeur de décors, il fait partie de l'association AGADOP - la Grange aux Dîmes, à Charny, et par ailleurs il est passionné de cuisine, et adore cuisiner l'aubergine !

Le qi qong est une discipline chinoise plurimillénaire qui trouve son origine dans le yoga indien. © Getty - Plattform

Marie-Laure Neff est passionnée de qi qong qu'elle pratique et enseigne ; elle propose également des soins énergique à Perreux. A la rentrée vous pourrez bénéficier de ses cours de qi qong à St Sauveur.

La médiation équine de Cheval et moi passe par les chevaux, mais aussi par les ânes. © Getty - Kathrin Ziegler

Martine Bonnet est installée à Lainsecq, elle propose de la médiation équine avec l'association cheval et moi.