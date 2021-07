Festival d'Avignon : "c'est un retour à la normale" pour le comédien loirétain Gérard Audax

La 75ème édition du Festival d'Avignon débute ce lundi, après une année blanche. Cette année, la compagnie de théâtre loirétaine Clin d'Œil présente le spectacle "De rocs et d'écume", un montage des poèmes d’Eugène Guillevic.

Une pièce dans laquelle Gérard Audax, co-directeur de la compagnie, partage la scène avec Marie-Christine Barrault et le violoniste Guillaume Dettmar. Tous les jours, du 7 au 30 juillet, au théâtre du Petit chien d'Avignon, ils fouleront à nouveau les planches.

Des retrouvailles masquées avec le public

"C'est un retour à la normale, parce qu'on peut remonter sur un plateau", se réjouit Gérard Audax. "Il y a le public en face de nous, le dialogue est réinstauré." Des retrouvailles avec le public, mais dans un contexte particulier. Covid-19 oblige, il y a tout de même des règles sanitaires à respecter. Parmi elles, le port du masque obligatoire à l'intérieur des remparts de la ville et dans les salles de spectacle. "Même si on a beaucoup d'émotions, physiquement, on est obligés d'avancer masqués."

Dans les salles, justement, un "référent Covid vérifie que, quand les spectateurs entrent, il y a distribution de gel hydroalcoolique et que le port du masque est respecté", raconte Gérard Audax, présent à Avignon depuis fin juin pour préparer ses représentations. Sur scène, les comédiens ôtent le masque et doivent donc être testés négatif ou bien vaccinés.

Le plus important, c'est que ce rendez-vous ait lieu

Mais pour le comédien lorétain, c'est un moindre mal. "Le plus important, c'est que ce rendez-vous ait lieu et qu'on reprenne pied dans les salles", insiste-il. "C'est une manière de tutoyer la verticale, de se dire qu'on est debout et qu'on repart."

En revanche, pas de jauge dans le public. "Je pense qu'il n'y a pas plus de risques que dans un centre commercial, ou que dans le RER", estime Gérard Audax. "Les spectateurs gardent le masque, et regardent tous dans la même direction, vers le plateau."