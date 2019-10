Festival d'Avignon la miséricorde selon Thiphaine

Avignon, France

Elle est venue dans l'été avignonnais comme spectatrice puis actrice dans le Off et enfin au Festival dans "Les Particules élémentaires" de Michel Houellebecq en 2011 et "2666" du Chilien Roberto Bolano créé en 2016, tout deux mis en scène par Julien Gosselin. Tiphaine Raffier présentera l'an prochain une création inspirée des "Oeuvres de miséricorde".

Avez-vous déjà gardé un secret en sachant que vous trahissiez un ami ? Qui trahir ? A quel ami rester loyal ? Nous sommes tous soumis quotidiennement à des vertiges moraux, minuscules ou immenses. Vouloir être juste, vouloir faire le bien, interroge toujours l’éthique.

Mon prochain spectacle parlera de morale mais aussi de bonté. L’année dernière, alors que je regardais Le Décalogue réalisé par Kieslowski, j’ai pris connaissance des Œuvres de Miséricorde, décrites dans l’Evangile de Saint-Matthieu. Les œuvres, miroir inversé du Décalogue, sont autant de règles positives que le chrétien doit effectuer s’il veut racheter ses fautes. Il existe quinze œuvres de miséricorde.

Donner à manger aux affamés ; donner à boire aux assoiffés ; vêtir ceux qui sont nus ; accueillir les étrangers ; assister les malades ; visiter les prisonniers ; ensevelir les morts, enseigner les ignorants, sauvegarder la création, etc.

Quinze œuvres comme quinze titres, quinze commandes, quinze chapitres. Il me faut en passer par les œuvres de miséricorde pour questionner leurs injonctions, il me faut en passer par la fiction pour interroger les dilemmes et les inquiétudes morales archaïques ou contemporaines qui nous habitent. Une manière de scruter, comme le dit Frédérique Leichter-Flack « l’interface, en perpétuel mouvement, du juste et de l’injuste».

Tiphaine Raffier évoque les premières étapes de cette "Création 4" marquées par diverses influences et les expériences passées.

