Festival d'Avignon: Lamenta par Rosalba

Avignon, France

Chercher un nouveau langage sans perdre son âme, tel est le propos de LAMENTA de Koen Augustijnen et Rosalba Torres Guerrero.

Miroloi. Miroloi. Miroloi... Nom qui pourrait être celui d'une incantation...

Nom qui reste à l'oreille... Nom qui ne laisse pas indifférent... Et pour preuve :

le miroloi est un rituel de séparation qui en Grèce prend la forme de lamentations et parfois de danses. Forts de ces rituels qui jettent les corps au milieu de l'intuition et de l'intellect, de l'irrationnel et du contrôle, les chorégraphes Koen Augustijnen et Rosalba Torres Guerrero cherchent à en traduire les états émotionnels et proposent à neuf danseurs de différentes régions grecques d'investir la puissance de la danse traditionnelle pour nourrir notre regard contemporain.

Lamenta/ Rosalba. - Festival d'Avignon.

"Lamenta" se construit par des échanges entre danseurs et chorégraphes, un matériau qui est ordonné par un dramaturge et un concepteur sonore.

Élaboré avec 10 danseurs d'origine grecque, "Lamenta " succède à "Badke" pièce réunissant 10 danseurs palestiniens. Grèce, Palestine, Koen Augustijnen et Rosalba Torres Guerrero aiment à travailler sur des territoires tourmentés.