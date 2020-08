Festival de théâtre de l'Arc Mosellan 2020

La 14e édition du Festival de Théâtre de l'Arc Mosellan vous accueille du 3 au 17 septembre avec plusieurs représentations théâtrales, des lectures, concerts et une grande journée Au four et au moulin (de Buding justement).

Organisé par la Cie Nihilo Nihil et la Communauté de Communes de l'Arc Mosellan, le Festival de théâtre de l'Arc Mosellan voyagera de Bertrange à Buding, en passant par Metzervisse ou Bousse et chaque représentation (qu'elle soit en extérieur ou intérieur) suivra le protocole de sécurité sanitaire en vigueur.

Festival 2020

Programme :

Le nombril de Jean Anouilh du 3 au 5 septembre puis du 9 au 11 septembre à 20h30, salle Jacques Martin de Bertrange

Dès 9h, marche découverte ANPVC - Pizzas au feu de bois dès 12h (réservation obligatoire) - lecture-spectacle "le Moulin aux alouettes" à partir de 14h - concert de l'Harmonie Distroff Union dès 15h30

dimanche 13 septembre à 10h, grange de Metzervisse : textes et chansons tout public. Sorte de salon littéraire, la compagnie donnera ici au public l'occasion de participer activement à ce rendez-vous (lectures courtes, jeux d'écriture, charades...). Tarifs : 13€ / réduit 10€ Enivrez-vous de poésie d'après les textes de Charles Baudelaire jeudi 17 septembre à 20h à la salle des fêtes de Bousse. La Cie Nihilo Nihil réalisera ici un montage de textes, lettres et chansons retraçant le parcours littéraire de cet auteur. Tarifs : 13€ / réduit 10€.

Informations pratiques :

Réservations par téléphone au 03 82 83 50 98 (répondeur) ou par mail à l'adresse suivante : reservation.festivalcanner@gmail.com