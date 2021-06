Festival de théâtre de l'Arc Mosellan avec France Bleu Lorraine

Quinzième édition pour le traditionnel Festival de Théâtre de l'Arc Mosellan proposée par la Compagnie Nihilo Nihil. Un programme estival et varié vous attend jusqu'au 1er août.

La 14e édition du Festival de Théâtre de l'Arc Mosellan vous accueille du 7 juin au 1er août avec plusieurs représentations théâtrales, des spectacles jeune public, des dîners-spectacles et une grande journée Au four et au moulin (de Buding justement).

Organisé par la Cie Nihilo Nihil et la Communauté de Communes de l'Arc Mosellan, le Festival de théâtre de l'Arc Mosellan voyagera de Bousse à Buding, en passant par Guénange ou Metzervisse et chaque représentation (qu'elle soit en extérieur ou intérieur) suivra le protocole de sécurité sanitaire en vigueur.

Au programme :

Spectacle jeune public Miche et Drate les 14 et 15 juin à la Grange de Metzervisse et les 17 et 18 juin à la salle Voltaire de Guénange

les 14 et 15 juin à la Grange de Metzervisse et les 17 et 18 juin à la salle Voltaire de Guénange Journée "Au four et au moulin" dimanche 20 juin sur le site du Moulin Bas de Buding: marche, lecture-spectacle, concert.

Dès 9h, marche découverte ANPVC - Pizzas au feu de bois dès 12h (réservation obligatoire) - lecture-spectacle "Je voudrais pas crever" (Boris Vian) à partir de 14h et visites du Moulin dès 16h

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dîners-spectacle Le fond de l'air effraie (Desproges) les 25 et 26 juin à 19h30 et dimanche 27 juin à 15h à la Grange de Metzervisse.

(Desproges) les 25 et 26 juin à 19h30 et dimanche 27 juin à 15h à la Grange de Metzervisse. Spectacle jeune public Trier, c'est préserver par la Cie Claouns le 29 juin à l'école de Volstroff

par la Cie Claouns le 29 juin à l'école de Volstroff Textes et chansons Comme je regardais le ciel... (en extérieur) les 21, 22 et 23 juillet dans la cour du Moulin-bas de Buding. Restauration (pizzas) en soirée.

(en extérieur) les 21, 22 et 23 juillet dans la cour du Moulin-bas de Buding. Restauration (pizzas) en soirée. Représentation théâtrale Le Nombril (Jean Anouilh) du 27 juillet au 1er août dans la cour du Moulin-bas de Buding. Restauration (pizzas) en soirée.

Retrouvez le programme complet :

Pour afficher ce contenu Scribd, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

Informations pratiques :

Réservations par téléphone au 03 82 83 50 98 (répondeur) ou par mail à l'adresse suivante : reservation.festivalcanner@gmail.com