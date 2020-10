Le Festival Jeune Public des arts vivants La Marelle Fait sa Récré à Maizières-lès-Metz

Organisé par la Compagnie Théâtre Dest le Festival de la Marelle revient, avec toujours la même envie de vous accueillir, de nous rencontrer, de partager. La même envie de passer quelques jours ensemble.

Ensemble, autour des arts vivants, ensemble, pour rêver, rire, s'émouvoir, réfléchir. Ensemble.. pour vivre !

Il n'y aura pas le parc, ni les arbres et sans doute pas le soleil.

Mais il y aura des salles, des spectacles et beaucoup de lumière.

Ce ne sera pas pareil, mais ce ne sera pas différent.

Implantée en Moselle, et existant depuis 40 ans, la Compagnie Théâtre Dest oriente principalement ses créations en direction du Jeune Public, avec une véritable volonté d’apporter aux enfants un univers créatif contemporain.

Enfants et parents pourront découvrir et profiter de nombreux spectacles. Théâtre, marionnettes, spectacles d'ombres, spectacles musicaux émerveilleront petits et grands pendant tout le Festival... À découvrir, quel que soit l'âge !

Ce festival est devenu un évènement majeur de la ville et de la région !

Le Festival La Marelle Fait sa récré !

Demandez le programme :

- Lundi 19 octobre : C'est pour ma pomme - Cie les Zanimos - Dès 5 ans

- Lundi 19 octobre : Bagatelle - Agora Theater - Dès 5 ans

- Lundi 19 octobre : L'arbre - Cie Via Verde - Dès 3 ans

- Mardi 20 octobre : Coche sportif - Cie Fabergosse - Dès 3 ans

- Mardi 20 octobre : La Disparition - Cie Héliotrope Théâtre - Dès 4 ans

- Mardi 20 octobre : Fichu serpent ! - Cie l'évasion - Dès 6 ans

- Mercredi 21 octobre : Tourbi-rond - Cie Moska - Dés 1 an

- Mercredi 21 octobre : Spiti Mou - Cie Melocoton - Dès 3 ans

- Mercredi 21 octobre et jeudi 22 octobre : Les Merveilleurs - Théâtre du Papyrus - Dès 5 ans

- Jeudi 22 octobre : La cabane de Jeanne- Cie Moska - Dès 9 mois

- Jeudi 22 octobre : Le cirque est arrivé - Cie de Lune Théâtre - Dès 3 ans

°°° 4 JOURS DE FESTIVAL °°° °°° PLUS DE 2 000 SPECTATEURS ATTENDUS °°° °°° PRES DE 30 BENEVOLES °°° °°° PLUS DE 30 ARTISTES INVITES °°°

Retrouvez le programme du "Festival La Marelle" ici

Tarifs Tarif unique par spectacle : 6 € Forfait famille : 10 places achetées = 1 place offerte (soit 54 € pour 10 places achetées) Forfait groupes : 10 places enfants achetées = 1 place animateur offerte (soit 54 € pour 10 places achetées)

Réserver vos places en amont de votre venue, par téléphone au : 03 87 51 87 63.

La réservation des places est indispensable ! (Jauges limitées et adaptées selon les normes sanitaires en vigueur).

La billetterie sera ouverte les mardis / mercredi / jeudi, de 10h à 12h et de 14h à 17h. Durant le festival, la billetterie sera transférée au Tram (à partir du lundi 19 octobre 2020).

Un accueil dans le respect des normes sanitaires actuelles :

- L’équipe du festival portera un masque / des solutions hydro-alcooliques seront mises à votre disposition, en libre service / le placement en salle sera pris en charge par les bénévoles du festival.

Le Festival se déroulera sur deux sites de la Ville de MAIZIERES-LES-METZ:

- Au TRAM - 1 avenue Marguerite Duras

- A la Médiathèque Georges Brassens - Entrée par la Rue du Parc

